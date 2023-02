Vijlbrief reageert namens kabinet: 'Ik voel schaamte, Groningers hadden altijd gelijk’

Dat zegt hij vrijdag in een eerste reactie namens het kabinet op het verslag van de parlementaire enquêtecommissie die het gasdossier onderzocht. Het belangrijkste is dat het leed van Groningers moet worden erkend, zegt de bewindsman.

,,Ik heb maar een woord: heel ernstig. Ik ben onder de indruk van de woorden van commissievoorzitter Van der Lee. De Groningers hadden altijd gelijk. Geld was altijd belangrijker, dat is de conclusie en dat is heel ernstig. Het is geen dag voor Haagse discussies. Erkennen van het leed is nu het belangrijkste.”

Hij wil niet ingaan op consequenties. ,,Het gaat vandaag over Groningen. De rest van het kabinet vond het net zo ernstig als ik.”

Rutte

Ook op de positie van premier Rutte, de volle periode sinds de aardbeving in Huizinge minister-president, wil Vijlbrief desgevraagd niet ingaan. Rutte kreeg zware kritiek van de commissie. Hij heeft de problematiek lange tijd ‘zwaar onderschat’, en tot op de dag van vandaag geen acties ondernomen waar de Groningers ‘wezenlijk’ beter van worden. ,,Daar is het niet het moment voor. We gaan nu eerst het rapport goed lezen.”

Vijlbrief zelf, sinds een jaar verantwoordelijk voor het dossier, zei in de woorden van de commissie veel dingen terug te horen die hij ook in zijn werk in Groningen tegenkomt. ,,Daarom is dit rapport voor mij ook een steuntje in de rug.”

Volgens hem moet het geen jaren duren voor Groningers iets merken van de aanbevelingen in het rapport, zoals een betere en snellere schade-afhandeling en herstel.