Vindplaats gevaarlijke tijgermuggen wordt niet openbaar gemaakt

Eend vast in gesmolten asfalt

15:00 De dierenambulance op Ameland heeft gisteren een eend gered die met zijn pootjes en veren vastzat in de asfaltweg. Door de hitte was het wegdek zacht geworden. ,,We hebben dit nog niet eerder meegemaakt", aldus Gaatske Wiersma van vogelkustasiel Fûgelspits in het Friese Moddergat, dat het dier sinds gisteravond opvangt.