Viroloog Ab Osterhaus pleit voor griepprik docenten

De griepgolf zorgt ervoor dat alleen al in het basisonderwijs vele honderden scholieren naar huis worden gestuurd. Dat blijkt uit cijfers van de website lerarentekortis.nu. Volgens de site, die in het leven geroepen is door de actiegroep van leraren in het primair onderwijs, 'PO in actie', zaten gisteren 4.292 kinderen thuis.