Virus lijkt aan nieuwe opmars begonnen, in Nederland én in Europa

Basis­school in Apeldoorn stuurt alle leerlingen naar huis omdat corona opduikt in meerdere klassen

17:19 Basisschool De Eendracht in Apeldoorn is voorlopig gesloten na een corona-uitbraak. Dat bevestigt directeur Maurits Peverelli. Het virus is in vijf van de elf klassen opgedoken, waarna is besloten alle leerlingen voor de rest van de week naar huis te sturen. Zij krijgen nu thuisonderwijs. Voetbalclub Columbia heeft besloten vanwege de besmettingen voorlopig geen jeugdtrainingen meer te geven.