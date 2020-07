Viruswaanzin krijgt ongelijk: rechter wordt niet vervangen

De rechter in het kort geding van actiegroep Viruswaanzin tegen de overheid moet niet worden vervangen. Dat heeft de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag vanmiddag besloten.

Het kort geding, waarin Viruswaanzin eist dat er een onmiddellijk einde komt aan alle noodverordeningen en coronamaatregelen, ligt sinds donderdag 25 juni stil omdat Viruswaanzin aan het einde van de ruim twee uur durende zitting om een andere rechter vroeg. De toegewezen rechter was volgens Willem Engel en Jeroen Pols van Viruswaanzin bevoordeeld.

Rechter Hoekstra heeft in een eerder vonnis een fotograaf de toegang tot een besmette nertsenfokkerij geweigerd. In haar vonnis noemde ze de corona-uitbraak ‘een acute crisissituatie’ die ‘substantieel veel slachtoffers eist’. Viruswaanzin bestrijdt juist dat corona een ‘killervirus’ is en een pandemie veroorzaakt. Andere virussen zijn veel gevaarlijker, betogen ze. Daarom willen ze af van onder meer de afstandsregel van anderhalve meter.

Noodmaatregelen

In die eerdere zaak van waren de toenmalige partijen het eens over het feit dat er een substantieel aantal doden is gevallen, schrijft de wrakingskamer in de uitspraak. ,,De rechter moest daarom in haar vonnis van dat gegeven uitgaan. Ook de wijze waarop de rechter op 25 juni het kort geding van Viruswaarheid heeft behandeld, is volgens de wrakingskamer geen grond voor wraking.”

De rechters van de wrakingskamer van de rechtbank beslissen verder niet over het intrekken van de noodmaatregelen. Die beslissing blijft op het bordje liggen van de kortgedingrechter. Nu de wrakingskamer het verzoek van Viruswaanzin afwijst, hervat rechter Hoekstra het kort geding en kan ze binnenkort uitspraak doen over de eis van Viruswaanzin om alle noodmaatregelen in te trekken.