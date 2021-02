Visser zegt tóch extra onderzoek naar militaire radar Herwijnen toe

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie gaat toch opnieuw onderzoek doen naar alternatieve locaties voor de militaire radar die nu gepland staat in Herwijnen. Ook gaat ze kijken wat het effect is van een hogere radartoren op het stralingsniveau op de grond. Tot de onderzoeken zijn afgerond, worden ‘geen onomkeerbare stappen genomen’, schrijft Visser aan de Tweede Kamer.

De VVD-bewindsvrouw verwacht dat de resultaten van de onderzoeken tot in de zomer van dit jaar op zich laten wachten. Het project zal tot die tijd zo goed als stil komen te liggen. De Rijkscoördinatieregeling, die het ministerie is gestart om ook zonder medewerking van de gemeente West Betuwe door te gaan met de procedure rond de bouw van de radar, blijft doorlopen. Wel loopt de procedure vertraging op. Zo wordt het Ontwerp Rijksinpassingsplan pas gepubliceerd nadat de twee onderzoeken klaar zijn.

De Tweede Kamer wil dat de radar niet in Herwijnen, maar op een andere plek gebouwd wordt en dwong eind vorig jaar extra onderzoek naar alternatieve locaties af. De reactie van Visser op die moties liet tot vandaag op zich wachten. In een debat liet ze weten dat er al onderzoek werd gedaan naar alternatieve locaties. In een nieuwe studie leek ze niets te zien. Toch zegt ze dat nu toe.

Volgens Visser moet ze voor dat onderzoek naar andere plekken voor de radar eerst de wens van D66, die onderzocht wil hebben of de radar op een hogere toren gebouwd kan worden, uitvoeren. ,,Bij een hogere radar ontstaat er namelijk mogelijk een groter zoekgebied.” Pas ná het onderzoek naar een hogere toren, gaat Visser naar alternatieve plekken kijken.

Dat Visser in de tussentijd pas op de plaats maakt, kan in de Tweede Kamer op tevredenheid rekenen. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert, die zich met de ChristenUnie stevig verzet tegen Herwijnen als locatie voor de radar, wil wel ‘vinger aan de pols’ houden. ,,Ik heb een kleine twijfel of de staatssecretaris wel echt door heeft dat ze op zoek moet naar een andere locatie.”

De huidige defensieradar staat in Nieuw-Milligen, maar is verouderd en kan daar niet opnieuw worden gebouwd, stelt Defensie, omdat die plek in een dal ligt. Volgens de krijgsmacht is Herwijnen de enige geschikte locatie om een nieuwe radar te bouwen, vanwege de centrale ligging. Ook is de grond waarop de toren moet verrijzen al jaren in eigendom van de krijgsmacht.

Een soortgelijke radar staat intussen al in Wier, Friesland. Die functioneert nog niet optimaal: hij maakt zoveel herrie 's nachts, dat omwonenden wakker liggen. Tot er een oplossing is, wordt hij daarom 's nachts uitgeschakeld.

Bekijk hier onze trending nieuwsvideo's: