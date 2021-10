Viva-hoofdredacteur Debby Gerritsen nieuw AD-gezicht: ‘Stem van vrouwen wordt nog te weinig gehoord’

Debby Grritsen deed afgelopen juli met pijn in het hart het licht uit op de redactie van Viva. Na vijftig jaar stopte het vrouwentijdschrift dat taboes doorbrak en een grote bijdrage leverde aan de emancipatie. Maar die missie is nog niet klaar. Nu krijgt Gerritsen bij onder meer deze krant een nieuw podium om onderwerpen te bespreken die voor vrouwen net even anders zijn dan voor mannen, omdat ze die nu eenmaal anders ervaren. Dat kan gaan over de liefde, over seksualiteit, maar ook over maatschappelijke vrouwenthema’s.

Neem zo’n verhaal over het dalend aantal moorden dat afgelopen week in het nieuws was. Jongeren waren vooral meer het slachtoffer, zo bleek. Maar in datzelfde nieuwsbericht stond ook dat zes op de tien vrouwen wordt vermoord door de partner of ex-partner. En dat is waar Debby Gerritsen op aanslaat. ,,Ik schrik van zo’n cijfer. Het gevaar voor vrouwen is dus niet die enge boze man op straat, wat vaak wordt gedacht, maar zit juist heel dichtbij.”

Quote Ik ben niet van de theekrans­jes waarin vooral een hoop lol wordt getrapt

Grensoverschrijdende gedrag

Nog zo’n onderwerp dat Gerritsen mateloos intrigeert en graag bespreekbaar maakt: het grensoverschrijdende gedrag van een Amsterdamse wethouder jegens vrouwen. Jarenlang kon hij zijn gang gaan. Hij werd meerdere keren gewaarschuwd, maar bleef toch zitten. ,,Waarom dan? Hoe kon het zover komen dat vrouwen die er last van hadden werd geadviseerd om maar niet meer bij zijn vergaderingen aan te schuiven?”

Volledig scherm Debby Gerritsen is het nieuwe gezicht bij het AD en regionale titels. © Carin Verbruggen

Elke week spit Gerritsen de kranten uit op zoek naar deze en andere maatschappelijke vrouwenthema’s. Ze deelt haar suggesties in de nieuwsbrief Zij Zegt. Met een column geeft ze haar eigen openhartige mening over de actualiteit en ze praat erover na met experts en verslaggevers in een podcast. ,,Dat dit mijn werk mag zijn is heerlijk. Ik ben een nieuwsjunk en reflecteer graag op wat ik tegenkom.”

Het zullen zeker niet alleen zware verhalen zijn. Luchtige onderwerpen schuwt Gerritsen niet. ,,Maar het moet wel ergens over gaan. Ik ben niet van de theekransjes waarin vooral een hoop lol wordt getrapt.”

Dat de schijnwerper nu op de vrouw gericht wordt, is volgens Gerritsen hard nodig. Ze stoort zich er al langer aan dat de vrouwelijke stem bij nieuwsmedia is ondervertegenwoordigd. ,,Het zijn vaak de mannen die aan het woord komen. Het wordt tijd dat we dat meer in evenwicht brengen.”

Vanaf 6 oktober verschijnt Debby's column, podcast en nieuwsbrief Zij Zegt iedere woensdag online.

Volledig scherm Debby Gerritsen stoort zich er al langer aan dat de vrouwelijke stem bij nieuwsmedia is ondervertegenwoordigd. © Kee&Kee