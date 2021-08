Vlaag van geweld langs de Zeeuwse kust: ‘Dit maken we normaal niet mee’

OM eist vier jaar cel tegen ‘cliché-jihadiste’ na zes jaar in Syrië: ‘Ik bakte alleen maar cupcakes’

6 augustus Siobhan W. uit Den Haag zegt dat ze in het kalifaat van IS voor haar man zorgde en cupcakes bakte. ,,Ja, ik weet dat dat cliché klinkt.” Het Openbaar Ministerie eiste vandaag vier jaar cel (waarvan één jaar voorwaardelijk) tegen haar. ,,We zullen de gruwelijke daden van IS nooit vergeten. IS-aanhangers dienen streng gestraft te worden.”