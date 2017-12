Vlaardingse getuige wijst ouders de weg naar vermiste Abdullah

De sinds vrijdagavond vermiste 15-jarige Abdullah Mazmahor uit Schiedam heeft drie dagen doorgebracht in het tuinhuisje in Vijfsluizen waar hij uiteindelijk is gevonden. Het was aan de volharding van de Vlaardingse Ummu Camci te danken dat Yilmaz en Gulbahar Mazmahor na de slopende tijd van onzekerheid eindelijk hun zoon in hun armen konden sluiten .

De 31-jarige Camci was er zeker van dat ze vrijdagnacht Abdullah had zien lopen op het dammetje van de Poldervaart bij volkstuinencomplex Vijfsluizen. Toen vandaag aanstalten werd gemaakt in de Spaanse Polder te gaan zoeken, hield Camci het niet langer. ,,Ik had intussen contact met de familie van Abdullah en heb gezegd dat ze niet in de Spaanse Polder moesten zijn maar bij Vijfsluizen.’’

Het vervolg is bekend: de wanhopige Yilmaz en Gulbahar lieten zich door familieleden naar het volkstuinencomplex brengen en gingen er samen met de gealarmeerde politie en medewerkers van Handhaving en Toezicht van de gemeente op zoek. Iets voor vier uur was het bingo!

(verhaal gaat verder onder foto)

Volledig scherm Het was aan de volharding van de Vlaardingse Ummu Camci (midden op de foto, met links naast haar de vader van Abdullah) te danken dat Yilmaz en Gulbahar Mazmahor na de slopende tijd van onzekerheid eindelijk hun zoon in hun armen konden sluiten. © Fred Libochant

Laat gevonden

Volgens de Vlaardingse had het, achteraf bekeken, al in de nacht van vrijdag op zaterdag raak kunnen zijn. ,,De politie was daar aan het zoeken met lichten, maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is mij niet gevraagd of ik misschien de verdwenen Abdullah had gezien’’, vertelt de vrouw terwijl Abdullah’s vader haar vol trots gadeslaat.

,,Ik was daar die nacht om met een vriendin mijn auto, die daar onder het metroviaduct geparkeerd stond, op te halen omdat ik die ‘s ochtends nodig had. Ik zei nog tegen mijn vriendin: moet je zien, die loopt daar midden in de nacht in de vrieskou alleen in een overhemd. Dat is toch raar?’’

Camci had die zaterdag geen aandacht voor de social media en kwam er zondagavond bij toeval pas achter dat de jongeman in de nacht de gezochte Abdullah was. ,,Ik heb meteen de politie gebeld, maar die had het zo druk met het nalopen van alle tips dat mijn verhaal naar mijn gevoel niet gelijk op de juiste waarde werd geschat.’’

Toen bekend werd dat bij de politie tips binnen waren gekomen van mensen die Abdullah bij de oprit van de A4 ter hoogte van metrostation Vijfsluizen tussen de vangrail en het geluidsscherm hadden zien lopen, bezwoer ze de familie andermaal dat ze dáár moesten zijn. ,,Ik ben blijven aandringen dat ze naar het volkstuinencomplex moesten gaan. Ik had Abdullah daar toch echt gezien!’’

Tuinhuisje

Bij een achter bomen verscholen tuinhuisje werd Abdullah gevonden. Familieleden schoten met hun mobieltjes filmpjes van de emotionele hereniging en plaatsten die van blijdschap direct op social media. ,,Voor al die mensen die hebben geholpen bij het zoeken’’, zegt een familielid. ,,Zo wilden we met al die vrijwilligers vieren dat we Abdullah levend en in goede gezondheid weer terug hebben.’’

Abdullah blijkt zich drie dagen verborgen weten te houden op Vijfsluizen. ,,We zijn er wel drie of vier keer geweest om opnieuw naar hem te zoeken, maar toch hebben we dat huisje kennelijk over het hoofd gezien’’, vertelt een neef. ,,Abdullah heeft het slot van de deur geforceerd om in het huisje te kunnen komen. Hij heeft er de afgelopen dagen geslapen, had er drinken en hij had er een goede, dikke jas gevonden.’’