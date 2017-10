Vlag uit om ontslag omstreden pastoor uit Reusel

Van Roosmalen heeft zelf ontslag genomen. Hij stapt per 1 januari 2018 op. Zijn reden? Hij kan zich niet verenigen met het beleid van bisschop De Korte. Van Roosmalen kondigde zijn vertrek vanmorgen aan in de mis.



Hij stuitte op veel weerstand door zijn rechtlijnige interpretatie van de kerkleer. Er werd zelfs een actiegroep opgericht om hem weg te krijgen. Begin september liet het bisdom echter nog weten dat het ontslag van Van Roosmalen 'niet aan de orde' was.



Zijn felste tegenstander, Frank Rover, heeft de vlag uitgehangen. ,,Mijn doel was om ervoor te zorgen dat hij hier geen mensen pijn meer doet. Dat doel is nu bereikt." Rovers, die de actiegroep oprichtte die Van Roosmalen weg wil hebben, is 'heel blij' met het besluit van Van Roosmalen.