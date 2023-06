Vlak na geboorte dochter kreeg alleenstaande Gwenny (37) te horen dat ze nog enkele jaren te leven heeft

Nooit eerder scheen de zon zo uitbundig in eerste helft juni: record uit 2021 ‘verpulverd’

De eerste helft van juni was het smeren geblazen, want nooit eerder scheen de zon zo uitbundig. Van 1 tot en met 15 juni scheen de zon gemiddeld over het land maar liefst 196,1 uur en daarmee is het record uit 2021 ‘verpulverd', meldt Weerplaza.