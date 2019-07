Vliegtuigen KLM en Easyjet botsen bij taxiën op Schiphol

Directeur kliniek Michael P.: ‘Rapport Onderzoeks­raad over ons bevat ernstige fouten’

8:19 De Fivoorkliniek in Den Dolder mist ‘bepaalde nuance’ in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de instelling waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, was opgenomen. Dat zegt directeur Erik Masthoff in een interview met de Volkskrant.