Vliegtuigspotter legt ‘spectaculaire landing’ vast: ‘Dit had heel anders af kunnen lopen’

Visser deelde de beelden van de landing via Instagram - voorzien van hysterisch commentaar. ,,Let niet op mijn stem, ik heb nog nooit zoiets gezien...” De Utrechter staat regelmatig op Schiphol om vliegtuigen te spotten (,,Het is m'n grote passie.”), maar was duidelijk onder de indruk van de taferelen die de piloot van de Boeing 777-300ER (één van de grotere vliegtuigen, aldus Visser) uithaalde. ,,Dit is echt heel bijzonder om mee te maken. Ik zie natuurlijk altijd een normale landing, maar dit was wel extreem.”



Visser was blij dat hij niet ín het vliegtuig zat. Hij keek met een handjevol vliegtuigspotters toe. ,,Het weer was ook zo vreemd, toen ik naast de baan liep was het bewolkt met wat zon en ineens kwam de regen met bakken naar beneden.”



De regenbui moet volgens Visser ook de piloot van het toestel overvallen hebben. ,,Ik ken een paar piloten waar ik contact mee heb gezocht en die vertelden mij ook dat dit een hele gekke en gevaarlijke landing was. Het is een beetje gissen wat er precies gebeurde. Iedereen mag zijn mening hebben, maar deze landing had ook heel anders af kunnen lopen.”