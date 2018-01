Vliegverkeer Nederland volledig stilgelegd, passagiers vast in vliegtuig

Veel passagiers die al in een vliegtuig zaten dat net was geland op Schiphol, of klaar stond om te vertrekken, zitten op dit moment vast in het vliegtuig. Zo ook Marianne (35) en Otto Doornenbal, die vanmorgen vroeg vanuit Basel naar Amsterdam vlogen. ,,Op Basel hadden we al ruim een uur vertraging door de storm in Nederland, waardoor er zelfs mensen besloten om uit te stappen omdat ze niet meer wilden vliegen. Wij zijn blijven zitten, maar de landing was er wel een om nooit te vergeten. De piloot had alles goed onder de controle, maar je merkte goed wat de harde wind voor effect had op het vliegtuig tijdens het landen. Mijn vrouw is er nog misselijk van", vertelt Otto.



Inmiddels zit het stel, dat naar Nederland vloog om vanavond naar Vrienden van Amstel Live te gaan, nog steeds in het EasyJet-vliegtuig op de luchthaven. Het waait té hard om de slurf aan te sluiten waardoor ze noodgedwongen moeten blijven zitten. Gelukkig is het rustig onder de passagiers. ,,Iedereen heeft er vrede mee. En we worden goed verzorgd, er wordt op dit moment eten en drinken uitgedeeld. Voor de piloten is het ook niet niks, we hoorden net dat de piloot in 17 jaar nog nooit zoiets heeft meegemaakt."



Chagrijnig is het stel er niet van. ,,We hebben tijd zat. En het komt zo als het komt. We zullen zien hoe lang het nog gaat duren."