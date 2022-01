Vlissingen wil verzet tegen Spanjaarden terug in de geschiedenisboeken

In Brielle is het elk jaar groot feest op 1 april, de dag dat Alva er in 1572 zijn ‘bril’ verloor. Vreemd eigenlijk dat Vlissingen op 6 april niet zo’n zelfde lokale feestdag heeft, vindt beleidsmedewerker Gerard de Rijke van de gemeente. Want in tegenstelling tot Brielle waren het in Vlissingen niet de watergeuzen, maar de inwoners zelf die de Spanjaarden uit hun stad verjoegen. De Rijke: ,,Het was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog en het begin van de ‘geboorte van Nederland’. Een bijzonder moment waar we heel trots op mogen zijn. Het is daarom jammer dat het in de vergetelheid is geraakt. Het was ooit wel in de geschiedenisboeken opgenomen, maar daar is het tegenwoordig niet meer in terug te vinden. Het is daarom hoog tijd om die opstand, ook landelijk gezien, weer terug op de kaart te krijgen.”