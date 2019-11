Vluchtauto van schutters advocaat Philippe Schol op beeld

Schol werd vorige week woensdagochtend beschoten vlak bij zijn woning aan de Losserstraße in Gronau. Het slachtoffer liep met zijn hond op straat, toen hij vanuit een rijdende auto werd beschoten. De auto had een Nederlands kenteken.



De neergeschoten advocaat trad veel op als curator in faillissementen en werd volgens betrouwbare bronnen al geruime tijd ernstig bedreigd. Volgens diezelfde bronnen kreeg hij zelfs enige tijd persoonsbeveiliging. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting en een van de faillissementen die Schol afhandelde.



Er is en groot onderzoek begonnen naar de moordaanslag op Schol. Het onderzoek heeft de naam Montenegro en is een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO). Momenteel werken er zo’n dertig politiemensen aan de zaak.