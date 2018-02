Vluchten naar luchthaven London City geannuleerd na vondst van WOII-bom

Veertien vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport naar het vliegveld bij de Britse hoofdstad gaan vandaag daarom niet door. ,,Wie daar vragen over heeft, kan contact opnemen met British Airways'', aldus een woordvoerder van het Rotterdamse vliegveld.



Op Schiphol is eveneens een 'handjevol' vluchten geschrapt, zegt een woordvoerder. KLM heeft vier retourvluchten geannuleerd. ,,We zetten vandaag grotere vliegtuigen in tussen Schiphol en London Heathrow'', zegt een KLM-woordvoerder. ,,Passagiers die naar London City Airport zouden vliegen, is de mogelijkheid aangeboden om te boeken.''



De ontdekking werd gedaan tijdens werkzaamheden op de luchthaven in Oost-Londen. De Britse Koninklijke Marine bevestigt dat het om een explosief gaat. Marine en politie werken samen om de bom te verwijderen. Tot die tijd zal het vliegveld gesloten blijven om elk mogelijk risico voor het publiek uit te sluiten.