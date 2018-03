VO-raad: Examens middelbare school voldoen niet

Tegelijkertijd verandert er de laatste jaren wel veel in het onderwijs: leerlingen volgen steeds meer hun eigen lesprogramma, werken meer met digitale lesmiddelen. Ook zijn vaardigheden én persoonlijke en sociale ontwikkeling belangrijker geworden. Maar deze vernieuwingen komen niet terug in het huidige examens.



De consequentie is dat diploma’s van leerlingen steeds minder waard zijn, aldus Rosenmöller. Mbo-, hbo- en universitaire opleidingen stellen aanvullende eisen aan de toelating van nieuwe studenten. Leerlingen moeten bijvoorbeeld een schriftelijke motivatie sturen, of krijgen een toelatingsgesprek waarin ook de persoonlijke ontwikkeling aan de orde komt.



,,We toetsen nu alleen kennis’’, zegt Rosenmöller. ,,Dat is heel belangrijk, maar vervolgstudies willen ook meer weten over de vaardigheden van studenten zoals samenwerken of kritisch denken. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk afleveren, dus daar moeten we iets aan doen.’’