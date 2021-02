VO-raad pleit voor extra hulp voor examenkandidaten: herkansingen in september of gespreid examen

Het is een ingewikkelde discussie in het voortgezet onderwijs. Nu de tweede lockdown voortduurt en examenleerlingen op school 1,5 meter afstand moeten houden, wordt het behalen van het centraal examen voor een grotere groep scholieren een lastig verhaal. ,,Normaal zakt ongeveer tien procent, maar nu geven scholen aan dat er veel meer leerlingen slecht voor staan. We vinden dat leerlingen die zich door corona niet goed kunnen voorbereiden meer hulp moeten krijgen", verklaart woordvoerder Stan Termeer.

De VO-raad stelt dat het ministerie van Onderwijs meer moet doen om de examenkandidaten tegemoet te komen. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) kondigde in december aan dat de leerlingen hun examens over twee tijdsvakken mogen spreiden, zodat ze meer tijd hebben om zich voor te bereiden. Ook krijgen ze een extra herkansing. Deze week liggen die plannen opnieuw op tafel, omdat er intussen een tweede lockdown overheen is gekomen.

Extra herkansingsronde

De VO-raad adviseert om bijvoorbeeld nog een extra herkansingsronde in september te houden, zodat meer leerlingen een kans hebben om te slagen. Wel moeten er afspraken komen met het vervolgonderwijs, waardoor de leerlingen later kunnen instromen. ,,We pleiten niet voor afschaffing van het centraal examen, omdat er een groep is die keihard werkt en het examen gewoon gaat halen. Maar voor andere scholieren zijn er andere oplossingen nodig", aldus Termeer.

Zo vindt de VO-raad dat middelbare scholen met de leerlingen in gesprek moeten om hun slagingskansen te bespreken. De scholieren moeten ervoor kunnen kiezen om hun examens gespreid over twee jaar te maken of dit jaar aan zich voorbij te laten gaan. Termeer: ,,Je hoort zoveel verhalen over stress bij jongeren. Misschien kiezen sommigen er liever voor om volgend jaar examen te doen. Dan zouden ze in gesprek moeten gaan om te kijken welke invulling ze aan de rest van dit schooljaar geven.”

Overigens is dit advies wat de schoolbesturen betreft niet dichtgetimmerd. ,,Alle andere ideeën zijn welkom.” Minister Slob heeft de Tweede Kamer beloofd om voor volgende week maandag met zijn plan voor de examens te komen en voert deze week gesprekken met betrokken partijen.

