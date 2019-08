Voetbalclubs verrast door ban Rabobank op profclubs als nieuwe klant

updateHet Nederlands voetbal is verrast over het besluit dat de Rabobank geen clubs uit het betaald voetbal meer accepteert als nieuwe klant. De risico’s van het zaken doen met profclubs acht de bank te groot. De KNVB en andere organisaties uit het betaald voetbal willen snel in gesprek met de top van de bank.

Quote We worden nu overvallen door berichten in de media, we hadden dit graag op een andere wijze vernomen KNVB, Eredivsie CV, CED en FBO ,,We worden nu overvallen door berichten in de media, we hadden dit graag op een andere wijze vernomen, zodat we hen onze activiteiten en vorderingen kunnen toelichten’’, luidt de boodschap van de voetbalbond KNVB, Eredivsie CV (ECV), CED (Coöperatie Eerste Divisie) en FBO (Federatie van betaaldvoetbalorganisaties).



De Rabobank benadrukt: de bank heeft geen aanwijzingen van witwaspraktijken of corruptie in het betaalde voetbal. Het besluit om geen profclubs meer als nieuwe klant te accepteren, heeft puur en alleen te maken met een onderzoek van de toezichthouder van twee jaar geleden. In dat onderzoek wees De Nederlandsche Bank (DNB) op een verhoogd risico op witwassen, corruptie en fraude binnen de voetbalsport.



DNB riep banken op om onder meer de transacties binnen de voetbalsport scherp in de gaten te houden en om extra alert te zijn als bijvoorbeeld vermogende particulieren zich melden voor een overname van een voetbalclub. Dit gebeurde onlangs nog bij Roda JC en FC Den Bosch, waar buitenlandse investeerders aanklopten.



De Rabobank, dat 80 procent van de clubs uit het betaald voetbal als klant heeft, zou volgens de berichtgeving in NRC Handelsblad ook de nodige druk op die clubs hebben uitgeoefend om niet met die lieden in zee te gaan. Hadden de clubs dat wél gedaan, dan zou de Rabobank een punt achter de klantrelatie hebben gezet en hadden de clubs op zoek kunnen gaan naar een andere bank.

Afscheidstraject

,,We behandelen de profclubs niet anders dan een individuele klant. Als de Rabobank bij een individuele klant onacceptabele integriteitsrisico’s loopt, kan dat net zo goed leiden tot een afscheidstraject. Ongewenst of ongeoorloofd gedrag kan leiden tot beëindiging van de klantrelatie. We handelen geheel in lijn met de internationale en nationale regels’’, vult de woordvoerder van de bank aan.



Het weren van nieuwe clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie is niet de enige maatregel die de bank neemt om ‘risico's op maatschappelijk onbetamelijk gedrag te voorkomen’. Zo mogen medewerkers van de bank ‘vanuit een potentieel belangenconflict’ in de toekomst geen bijbaan als bestuurder of commissaris bij een club in het betaald voetbal meer accepteren. ,,Vanuit onze rol van poortwachter vinden we dat niet meer kunnen’’, luidt de boodschap.



Dat laatste betekent niet dat medewerkers per direct hun nevenfunctie moeten neerleggen. Volgens de bank zal dat op een natuurlijke manier worden afgebouwd, bijvoorbeeld als de zittingstermijn afloopt. De bank zegt verder dat lopende sponsor- en marketingactiviteiten gewoon doorlopen, maar dat de bank ook wat dat betreft kritisch let op mogelijke witwaspraktijken.

Overvallen

Verschillende voetbalclubs en belangenclubs in het betaald voetbal zeggen overvallen te zijn door het besluit van de Rabo. ,,Officieel heb ik nog niets gehoord. Ik heb geen idee wat de consequenties zijn. We bankieren al jarenlang bij de Rabobank. Er is sprake van een relatie", reageert een verraste directeur van Willem II, Martin van Geel. ,,De Rabobank huurt verder een skybox in het stadion van Willem II en is sinds dit seizoen als betrouwbare sponsor betrokken bij het maatschappelijke project ‘Willem II betrokken’. Je hoop dat het blijft zoals het is. Wat ik begrepen heb is dat de bank niet meer gaat financieren. Dat is wat anders dan sponsoren. We wachten de ontwikkelingen af en gaan niet zelf op zoek naar meer informatie.”

De voetbalbond en andere organisaties uit het betaald voetbal willen niet afwachten en zeggen zo snel mogelijk in gesprek te willen met de Rabobank. ,,We nemen vandaag met de Rabobank contact op om dit alsnog te bespreken. We vinden het heel belangrijk dat we het voetbal in Nederland financieel gezond houden. Onze branche kent al een uitgebreid licentiesysteem”, aldus de belangenbehartigers in het Nederlands voetbal.

Witwassen

Sinds de witwasaffaire bij ING vorig jaar lijken de banken als de dood om op de vingers getikt te worden door de toezichthouder. Recent gaf DNB nog te kennen dat de financiële instellingen meer moeten doen om witwassen te voorkomen. Naar schatting wordt er jaarlijks voor 16 miljard euro witgewassen.

Een paar weken geleden kwam ABN Amro met het nieuws naar buiten dat het zijn 5 miljoen klanten tegen het licht moet houden op nadrukkelijk verzoek van de toezichthouder. De topman wilde niet meer kwijt dan dat ‘we in alle onderdelen van de bank de nodige herstelmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan’.