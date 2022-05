Voetballer op Curaçao vlak voor aanvang wedstrijd doodgeschoten

Oorlogs­slacht­of­fers met twee minuten stilte herdacht

In heel Nederland zijn mensen twee minuten stil geweest om burgers en militairen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen. In het bijzijn van duizenden mensen was op de Dam in Amsterdam de Nationale Herdenking.

4 mei