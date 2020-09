Voetballer overlijdt op 42e verjaardag nadat hij in elkaar zakt op het veld: ‘De klap is enorm’

De wedstrijd was iets meer dan een kwartier onderweg toen de speler ineen zakte. Meteen zijn omstanders en andere spelers in actie gekomen om hem te helpen. Zo is er een automatische externe defibrillator (AED) aangesloten en is geprobeerd hem te reanimeren. Na aankomst van de ambulance is hij naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht, maar enkele ogenblikken later kwam al het bericht dat hij was overleden. Vermoedelijk is hartfalen de oorzaak.



,,We zaten in de kantine in Zelhem toen dat bericht binnenkwam. De klap is enorm, het zevende is een hecht team met veel jongens die al lang samenspelen”, zegt Luimes. ,,Deze speler voetbalde ook al van kleins af aan bij ons, eerst bij Zelos en sinds de fusie als speler van ZZC’20.”



Alle wedstrijden van ZZC’20 voor zondag zijn afgelast als gevolg van de tragische gebeurtenis. Ook wordt nog bekeken hoe de leenvergadering wordt ingevuld die voor maandag gepland staat. De teamleden komen in ieder geval maandag bij elkaar om te praten over het voorval en elkaar te steunen, meldt Luimes. Mogelijk worden ook de trainingen opgeschort tot aan de uitvaart van het overleden ZZC’20-lid.