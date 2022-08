Vogelgriep in hart pluimveesector: duizenden kippen geruimd, maatregelen voor 235(!) bedrijven in omgeving

Stijging aantal gevallen vogelgriep baart uitgetre­den minister zorgen, nog geen extra maatrege­len

BENTELO - De wijze waarop de vogelgriep in Nederland en omliggende landen om zich heen grijpt, is ‘zorgelijk’. Dat stelt Carola Schouten, de inmiddels uitgetreden minister van Landbouw, in antwoorden op Kamervragen. Toch achtte ze, ook na de nieuwste besmetting in Bentelo vorige week, extra maatregelen nog niet noodzakelijk.

10 januari