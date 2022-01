Vogelgriep slaat flink om zich heen: vandaag 216.000 dieren geruimd, sinds uitbraak bijna 1 miljoen

De vogelgriep grijpt steeds verder om zich heen sinds het begin van de nieuwe uitbraak in oktober vorig jaar. Vandaag is de ziekte in het Noord-Hollandse Grootschermer bij vleeskuikens op een vleeskuikenbedrijf vastgesteld. De circa 170.000 dieren op het betreffende bedrijf worden geruimd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Grootschermer getroffen wordt: op 30 november 2021 gebeurde dit ook al. Toen werden 107.000 dieren geruimd. De huidige besmetting betreft waarschijnlijk een hoogpathogene variant van de vogelgriep, meldt de Rijksoverheid. Daarmee wordt bedoeld: een virus met een hoge besmettelijkheid dat bovendien ook zeer ziekmakend en voor de meeste dieren zelfs dodelijk is.



In het gebied van 1 kilometer rond de besmette pluimveehouder in Grootschermer ligt één ander bedrijf, een zorgboerderij met legpluimvee. Dit bedrijf wordt geblokkeerd, getest op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op de gezondheid van de dieren. Binnen een straal van 10 kilometer ligt nog één ander pluimveebedrijf; voor deze zone geldt per direct een vervoersverbod.



Bijna 1 miljoen pluimveedieren gedood

In totaal worden vandaag 216.000 kippen geruimd. Ook bij een bedrijf in Noord-Brabant is namelijk vogelgriep geconstateerd. Het gaat daar om circa 46.000 vleeskuikens die gedood zullen worden. Daarmee staat het totaal van 2022 reeds op 627.000. Sinds de aanvang van de uitbraak in oktober 2021 zijn bijna 1 miljoen dieren gedood: 946.000.

De besmettingen waren onder meer in Limburg, Friesland, Overijssel en Gelderland. Sinds de uitbraak bij een kippenboer in Zeewolde in oktober 2021 geldt een ophokplicht. Pluimveehouders moeten daardoor hun kippen binnenhalen.

Jaarlijks worden in Nederland honderden miljoenen kippen geslacht, voornamelijk vleeskuikens. Gemiddeld zijn het er zo’n 1,5 miljoen per dag.

De vogelgriep rukt verder op in ons land en dat merken ze ook bij vogelopvang de Fugelpits in het Friese Moddergat: