Vogelgriep zorgt voor lege eierschappen met Pasen

AIVD: Confrontaties tussen links- en rechts-ex­tre­mis­ten steeds grimmiger

10:04 Nederlandse extremisten zoeken elkaar steeds vaker op straat op en die confrontaties ‘worden grimmiger’. ,,Of het nu gaat over het immigratiebeleid, de islam of Zwarte Piet.” Dat concludeert geheime dienst AIVD in haar jaarverslag over 2017.