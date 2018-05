Volkert gefrustreerd: 'ze maken een karikatuur van die meldplicht'

Volgens advocaat Willem Jebbink functioneert Van der Graaf inmiddels al weer vier jaar 'probleemloos' in de maatschappij. De Nederlandse staat weet al zeker twee jaar dat Van der Graaf wil emigreren. ,,Hij wil elders in de wereld een bestaan opbouwen. Hij kan hier geen betaald werk vinden."



Toch wil de Staat dat Van der Graaf zich aan de meldplicht blijft houden. In de rapporten staat volgens landsadvocaat Bitter ook dat er nog altijd zorgen zijn over Van der Graaf. Vooral over wat er gebeurt als een van de beschermende factoren in zijn leven wegvallen. Hij heeft nu een huis, een zinvolle dagbesteding, inkomen een partner en een dochter. ,,Wij verzetten ons niet tegen zijn emigratie, maar we weten ook niet hoe dat precies ingevuld gaat worden. Gaat dan zijn partner en dochter mee of niet? En hoe gaat hij dan in zijn levensonderhoud voorzien?’’



Uit de rapporten die op deze zitting zijn besproken blijkt dat Van der Graaf geen persoonlijkheidsstoornis heeft, maar hij wel zorgelijke karaktertrekken heeft. Zo heeft hij een grote controlebehoefte, is hij star en rigide.



Advocaat Jebbink van Van der Graaf ziet absoluut niet de noodzaak om de meldplicht in stand te houden. ,,Dit voelt alsof de patiënt in het ziekenhuis is hersteld, maar er toch wordt gezegd: blijf nog maar even in het ziekenhuisbed liggen’’



Van der Graaf wilde de zaak achter gesloten deuren behandelen, omdat er veel persoonlijke details naar voren zouden komen. Maar de Staat en de rechter gingen daar niet in mee.