Volle dienbladen in horeca: ‘Keigezellig weer onder de mensen te zijn’

Op veel plaatsen in het land zijn horecazaken vandaag, net als gisteren in het Limburgse Valkenburg, uit protest open gegaan. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, hebben aangegeven de actie niet toe te staan.

De eerste kan bier staat om kwart over tien al op tafel op het terras van café Persee op de Brink in Deventer. Vrienden Leon Dekker (23), Daan de Rijk (20) en Yason van der Vegt (19) proosten enthousiast. ,,Ik ben vanochtend al gelijk begonnen met een shotje’’, lacht Leon. Dat het terras om 12 uur alweer dicht gaat, is geen domper. ,,Het is áctie, daar doen wij graag aan mee.’’

Als een van de weinige horecazaken in Rotterdam ging de Engelse pub Dutch Dukes in de Witte de Withstraat zaterdag rond het middaguur open. Eigenaar Frank Roolaart wilde zo een ‘signaal afgeven aan Den Haag’ en onderstrepen dat ook voor de horeca een eind aan de lockdown moet komen. Het feest duurde tweeënhalf uur, en toen ging de zaak op last van een groepje boa’s alweer dicht.

In de kiem gesmoord

De protesten van Utrechtse horeca-ondernemers die vandaag de deuren toch de deuren hebben geopend, zijn snel in de kiem gesmoord. Burgemeester Dijksma greep in en dreigde met boetes. Boa’s van de gemeente bezochten de cafés en restaurants en drongen er op aan de acties te stoppen. De zaken moeten zo snel mogelijk dicht.

Ook de horeca in Roermond ging vandaag open. Getuige de drukte op de terrasjes heeft het publiek daar behoefte aan. Ook het personeel heeft uitgekeken naar het moment waarop het weer aan de slag kon. ,,Fantastisch dat ik hier weer kan werken! Ik heb dit heel erg gemist!”, zegt medewerker Sebi van Brownies & Downies aan het Munsterplein.

Vandaag mocht hij weer gasten helpen in de zaak na wekenlang vooral dagbesteding gedaan te hebben. Nu kan hij die weer afwisselen met werk in de horeca. Sebi werkt er al sinds de opening van de zaak, zeven jaar geleden. Zaterdag rond de middag was het er nog rustig. ,,Ik hoop dat de mensen verstandig zijn en niet en masse komen”, zegt Sebi’s begeleider, bedrijfsleider Ton Walraven.

Volle bak

Volledig scherm Een horecaondernemer scant de QR code in het centrum van Roermond. © ANP Dat is wel anders bij brasserie ve’Koch. ,,Volle bak!”. Uitbater Raijmond Reijnders gebaart breed naar het terras voor zijn zaak. Iedereen die er wil plaatsnemen moet hem eerst een QR-code laten zien. ,,Dit had ik wel verwacht”, zegt Reijnders blij. BOA’s wandelen intussen door het winkelhart van Roermond, maar grijpen nergens in. Hetzelfde geldt voor enkele politieagenten, die door de stad patrouilleren.



,,Ik denk niet dat handhaving waarschuwingen gaat uitdelen”, zegt Reijnders hoopvol. Ook in eetcafé Munsterhof bevestigen de zaterdaghulpen dat zij het werk gemist hebben. ,,Iedereen vindt het heerlijk om elkaar weer te zien”, zegt een van hen. “Eindelijk kunnen we weer wat doen!’, vult een ander aan, terwijl collega’s heen en weer lopen met volgeladen dienbladen. ,,Keigezellig weer onder de mensen te zijn.

‘Alles is meegenomen’

,,Als mensen ergens veilig kunnen zitten, is het in de horeca”, zegt Boy Croonen van lunchroom Mickers 2.0 in Uden. Natuurlijk gaat hij vandaag open. Al is het maar uit protest. Alles is meegenomen. Mensen staan te popelen om weer binnen te kunnen constateert hij.

Om 11.30 uur stond de eerste klant al op de stoep. Rond het middaguur zit zijn zaak zo goed als vol. ,,We checken de QR-code, hebben een mondkapje op en houden afstand. Dat deden we trouwens allemaal al”, aldus Croonen. ,,De horeca is elke keer het haasje.’’

Veel belangstelling

Stadscafé Simons in Doetinchem heeft zijn terrassen geopend. Burgemeester Mark Boumans heeft aangekondigd vandaag niet in te grijpen bij de horeca. Hij heeft begrip voor de protestactie, zo lang deze eenmalig is, alleen op de terrassen en binnen de aangegeven uren wordt gehouden. Er is veel belangstelling voor het terras.

De zaak is niet de enige in de Achterhoekse stad waarvan het terras vandaag open gaat. Ook Merleyn, Gringo’s, Macamba, Pincho’s, Lola, de Beren, Eetwinkel Van Mien, ‘t Gevang, ‘t Stads Bastéon, Chicco, VanOuds, Koetshuis Kasteel Slangenburg, ‘t Zusje en Villa Ruimzicht, gaan tot 17.00 uur open. Tot nu toe wordt er niet gehandhaafd.

‘Gewone zaterdagdrukte’

In de meeste steden in Nederland valt het mee met de drukte, geven grote winkelketens aan. Er zijn dan ook weinig problemen ontstaan op de eerste dag dat winkels weer open mochten na vier weken lockdown. ,,Het lijkt qua drukte op een normale zaterdag”, vat een woordvoerster van Blokker samen.

De keten van huishoudwinkels merkt verder dat klanten vooral blij zijn dat ze weer mogen winkelen. ,,Het is toch anders in een winkel dan online”, aldus de zegsvrouw. ,,Je kunt wat rondkijken en komt artikelen tegen die je ook nodig hebt.” Die bijverkoop is ook belangrijk voor Blokker. ,,Ja, daar moeten wij het ook van hebben.”

Ook bij Action viel de drukte mee. ,,Met een klant per 5 vierkante meter kunnen wij een normale klantenstroom aan”, zegt een woordvoerder van de budgetketen. ,,En die was er vandaag.” Ook een woordvoerder van parfumerieketen ICI Pars XL heeft het over een “gewone zaterdagdrukte”. ,,Het is gezellig druk, maar zonder dat het onveilig wordt”, zag hij zelf tijdens een bezoek aan de binnenstad van Haarlem.

Files

In Roermond was het al in de ochtend redelijk druk in de stad. In het outletcentrum viel de drukte mee. Het Designer Outlet Centrum had een flinke toeloop uit Duitsland verwacht, maar die bleef uit. Vaak loopt de N280 vanaf de Duitse grens zo vol dat er files ontstaan, maar daarvan was geen sprake.

In het Noord-Hollandse Hoorn togen veel mensen naar de binnenstad, waardoor veel parkeerplaatsen aan de rand van het centrum vol waren. Bij de MediaMarkt en bouwmarkt Gamma aan de rand van de stad was de parkeerplaats vrijwel vol.

Datzelfde beeld was te zien bij winkelcentrum Maxis langs de A1 in Muiden. In de ochtend was het daar volgens een HEMA-medewerkster een gekkenhuis. ,,Alsof de HEMA nog nooit eerder open was geweest.” In de loop van de dag nam de drukte wat af.