Volleybaltrainer veroordeeld voor filmen tienermeisjes onder de douche

Op het mobieltje trof de politie veel meer beelden aan met naaktopnamen van volleybalsters. Hij filmde de meisjes met een GoPro toen ze onder de douche stonden. Bovendien ontdekte de politie op de telefoon een chatsessie met een vijftienjarige beachvolleybalster met wie hij een seksuele relatie had.



Vincent M. bekende dat hij jarenlang uit nieuwsgierigheid, maar zonder seksueel motief filmpjes maakte van meisjes. De opnamen kopieerde hij naar zijn laptop, maar over de exacte hoeveelheid en het exacte aantal slachtoffers is geen duidelijkheid ontstaan omdat de verdachte weigert om het wachtwoord te geven. De politie slaagde er ook niet in om de computer te kraken.



Tijdens een eerdere rechtszaak zei M. al spijt te hebben van de filmopnames. ,,Ik zit heel erg met een schuldgevoel. Het had niet mogen gebeuren en het mag niet meer gebeuren. Daarom heb ik hulp gezocht bij een psycholoog.''



De reclassering zegt dat het onduidelijk is of de verdachte pedoseksuele gevoelens heeft. Wel is het duidelijk dat hij zich schaamt: ,,Als de meisjes dat willen dan sta ik open voor een gesprek met hen", verklaarde hij eerder tegenover de rechter.