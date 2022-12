Volop moorden met een ‘extra naar verhaal’ in 2022: ‘Een vader die zijn baby doodt... onbeschrijfelijk’

Nu al het warmste oudjaar ooit gemeten, maar hoe hard waait het? Dit is het weerbe­richt van uur tot uur

Het weer in 2022 eindigt uitzonderlijk zacht, met een officieel dagrecord in De Bilt. Daar werd het nog voor de middag 14,5 graden Celsius. Al om 03.10 uur werd het plaatselijk warmterecord voor oudjaarsdag verbroken: in Ell in Limburg werd het 15,4 graden. En het werd nog warmer: halverwege de middag lag de temperatuur daar tegen de 18 graden.

14:51