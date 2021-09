Volop zon, bijna geen wind in Zandvoort: 'Het wordt een prachtige dag’

Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza kan er kort over zijn: ,,Het wordt een prachtige dag! Zonovergoten, misschien af en toe een sluiertje bewolking. In Zandvoort wordt het 22 tot 23 graden.’’ Ook van wind hebben de toeschouwers langs het circuit nauwelijks last: die waait zwak (windkracht 2 à 3) uit noord- of noordoostelijke richting. ,,Kortom: het wordt op en top voor publiek en coureurs.’’

Toch is een waarschuwing voor bezoekers van de Grand Prix op zijn plaats, zegt Klaassen. ,,De zonkracht is 5 en ik verwacht dat veel mensen daar met korte mouwtjes zitten. Goed insmeren dus, want je bent zo verbrand.’’

‘Mooie nazomerweek’

Ook de komende dagen blijft het heerlijk weer in ons land, met temperaturen die een flink eind boven de 21 graden liggen, wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Klaassen: ,,Het wordt een mooie nazomerweek. Morgen is er wel wat meer bewolking waar de zon af en toe achter kan schuilgaan.’’ Het wordt 21 tot 25 graden en het blijft droog. De dagen erna wordt het zelfs nog iets warmer, plaatselijk met uitschieters tot 28 graden.



Ook donderdag kan het nog tussen de 25 en 27 graden worden, maar is er wel meer kans op een bui, met name in de zuidelijke helft van het land. Vanaf vrijdag is het met het stabiele nazomerweer gedaan. Weerman Klaassen: ,,De wind komt dan uit het zuidwesten. Maar het wordt toch nog 20 tot 21 graden. Dat is normaal voor deze tijd van het jaar.’’