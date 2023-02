Vondst telefoon van gedode Esmee (14) wél belangrijk: ‘Kunnen aanwijzingen voor vooropgezet moordplan op staan’

met video Zeven huizen onbewoon­baar na grote brand Arnhem, nablussen kan nog uren duren

Zeven woningen in de De Wiltstraat in Arnhem zijn voorlopig onbewoonbaar na de grote brand die dinsdagmorgen vroeg uitbrak in de wijk Sint Marten. Twee huizen zijn volgens de brandweer volledig verwoest en de vijf andere huizen hebben zeer zware schade opgelopen. De ongeveer honderd bewoners van een huizenblok dat wegens de brand ontruimd moest worden mogen in de loop van dinsdagavond weer naar huis, maar de zeven panden blijven voorlopig gesloten, aldus de gemeente. De basisschool in de wijk gaat woensdag weer open.

31 januari