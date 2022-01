‘Voor altijd in ons hart’: gedenkteken voor dood gevonden baby Amy

update/video Gerechts­hof legt Jos Brech 16 jaar cel op voor ontvoering, misbruik en dood van Nicky Verstappen

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelt Jos Brech tot zestien jaar cel. Het hof acht bewezen dat Brech in 1998 de toen 11-jarige Nicky Verstappen heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Brech legt zich niet neer bij de veroordeling. Zijn advocaat Gerald Roethof liet na afloop weten in cassatie te gaan. De Hoge Raad moet zich nu buigen over de vraag of de procedure juist is verlopen.

28 januari