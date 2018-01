Voor de allerlaatste keer in 2018: een nieuwe Telefoongids

Na 138 jaar trouwe dienst, verschijnt ie dit jaar voor het allerlaatst: de Telefoongids. ,,Na al die tijd was het best een lastige beslissing om ermee te stoppen.”

U dacht dat ie al lang niet meer bestond? U had het mis: de afgelopen jaren ploften er nog zo’n 4 miljoen dikke Telefoongidsen op Nederlandse deurmatten. Maar dit jaar is het echt voor het laatst, zo maakt DTG, de uitgever van De Telefoongids vandaag bekend. ,,Nog maar twee procent van de mensen vindt de papieren gids onmisbaar”, stelt het bedrijf.

De telefoongids (en de Gouden Gids) overleefden andere iconen als de praatpaal, het telefoonhokje en de floppy-disk. Tot 2015 was er zelfs een wettelijke plicht om de telefoonnummers ook in een boek aan te bieden. Maar het is simpelweg niet meer van deze tijd, zo’n pak papier door de bus.

Cursussen voor ouderen

,, Op de telefoongids.nl hebben we vier miljoen bezoekers per maand . Uit onderzoek blijkt dat ook ouderen steeds meer online zijn”, zegt Eric Wiechers, CEO van DTG. ,,Maar na 138 jaar is het best moeilijk om te stoppen. Wat ons lang tegenhield was dat er wel een alternatief moest zijn voor die ouderen die niet goed met internet kunnen omgaan. Voor hen bieden we straks cursussen aan om online telefoonnummers en adressen te vinden.” Een andere optie: gewoon een oud telefoonboek blijven gebruiken. Ook blijft de telefonische nummerinformatielijn 1819 beschikbaar.

De Telefoongids heeft een lange historie. Hij verscheen in Nederland voor het eerst in 1881, vijf jaar nadat Alexander Bell patent op de eerste werkende telefoon vroeg. In die allereerste stonden nog maar 49 aansluitingen, het boek(je) was in te zien bij de telefooncentrale. In 1913 moet je nog steeds naar het postkantoor om de gids in te zien, maar tegen die tijd stonden er al wel 75.000 aansluitingen in.

'Milieubelastende verspilling'

Hoogtepunt van de gids is in de jaren tachtig: als wel iedereen thuis een telefoon heeft, maar nog geen internet. De PTT verspreidt gratis huis aan huis ‘regionale’ telefoonboeken, in 45 verschillende edities. Daarna luidt internet de ondergang van de papieren gids is. In 1996 komt KPN met de telefoongids.nl, na de eeuwwisseling wordt de digitale versie langzaam aan vaker gebruikt dan de papieren exemplaren. De gratis huis-aan-huis verspreiding komt onder druk te staan: ‘een milieubelastende verspilling’. Alexander Klöpping, nu de baas van de onlinekiosk Blendle, begon zelfs de actie Sterf Telefoongids Sterf. Daar was DTG toen niet van gediend.

In februari wordt begonnen met het verspreiden van de laatste serie gidsen: vanaf 8 februari in de regio Dordrecht-Spijkenisse, vanaf 20 december de aller, allerlaatsten in de regio Enschede. In andere delen van Europa is het niet anders: in Engeland worden de Yellow Pages vanaf 2019 niet meer gedrukt. Wiechers: ,,We maken er in Nederland ieder geval een speciale laatste editie van, een collectors-item.”

Volledig scherm De allerlaatste Telefoongids, editie 2018. © @DTG

Volledig scherm De beroemde editie van de Gouden Gids met Katja Schuurman op de cover. © @DTG