Voor de vierde nacht op rij brand in Gelders dorpje Epe

Meer kans op baan voor mbo'er met specialistische studie

6:00 Mbo'ers die een specialistische studie voor bijvoorbeeld automonteur of tuinontwerper doen, hebben de beste kans om snel werk te vinden. Terwijl lange tijd is aangenomen dat juist studenten met een brede opleiding, waaronder voor onderhoudsmonteur of verpleegkundige, beter terecht kwamen, bewijst onderzoek het tegendeel.