Voor derde keer in korte tijd brand in Gelderse zendmast

De brand bij de mast werd in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.45 uur gemeld. Er zou behoorlijke schade zijn aangericht. De politie heeft nog een bluspoging gedaan en hiermee zijn de grootste vlammen gedoofd. Ook de brandweer was aanwezig.

Derde keer

Eind juni was de tweede keer dat de mast in brand werd gestoken. De schade liep destijds in de tonnen. Half april was er ook al een poging geweest, maar toen bleef de schade beperkt. Wat nu de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk.