Voor het eerst dit jaar 20 graden in Nederland

In 2019 kwam het zeer vroeg tot de eerste lokale warme dag. Op 27 februari steeg de temperatuur in het Limburgse Arcen naar maximaal 20,5 graden. Daarmee was het zelfs de warmste meteorologische winterdag ooit. Vorig jaar steeg de temperatuur op 5 april voor het eerst tot boven 20 graden. Hoek van Holland had in 2020 de eer.



Gemiddeld komt het op 4 april tot de eerste lokale warme dag. In de vorige klimaatperiode was het nog 8 april dat het ergens in het land 20 graden of meer wordt. In 1941 was de eerste lokale warme dag recordlaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest tot 18 mei worden gewacht op de eerste twintiger.



Op maar liefst vijf officiële weerstations werd het op 2 november 2020 20 graden of meer. In Arcen werd het maximaal 20,4 graden. Na 147 dagen zonder dat het ergens in ons land 20 graden werd is het dus weer zover.