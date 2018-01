Voor het eerst een vrouw in opleiding tot marinier

Wie de fitheidstest doorstaat, wordt uitgenodigd voor selectietest die tweeënhalve dag duurt. Daarbij wordt naast je fysieke gesteldheid ook je doorzettingsvermogen en groepsgevoel getest tijdens onder andere een obstable run en een zware zwemproef. Vandaag liet minister Ank Bijleveld van Defensie de Tweede Kamer weten dat er voor de eerste keer in de geschiedenis van het Korps Mariniers een vrouw is gestart aan de opleiding.



Wie de gedreven dame is die de eerste vrouwelijke marinier hoopt te worden, blijft helaas een mysterie. ,,Om haar in alle rust haar opleiding te laten afmaken, wordt er verder niets over haar bekend gemaakt", aldus minister Bijleveld.