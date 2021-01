Voor het eerst: héle gemeente krijgt oproep om zich te laten testen in strijd tegen Britse coronavariant

Het is de ultieme poging om de mogelijk extra besmettelijke Britse variant van het coronavirus af te remmen. Alle ruim 60.000 inwoners van Lansingerland worden opgeroepen zich vanaf woensdag te laten testen. Het is in de coronacrisis de allereerste keer in heel Nederland dat massaal testen wordt ingezet. Er worden drie testlocaties opgebouwd in de gemeente.

,,Het is van groot belang dat mensen hieraan meewerken’’, zegt Saskia Baas van de GGD. ,,Het is belangrijk dat we snappen waar het virus zich ophoudt.’’ Daarom worden er in de gemeente Lansingerland in rap tempo extra testlocaties klaargemaakt, om de enorme klus te klaren.

Officieel heet deze aanpak ‘risicogericht grootschalig testen’: iedereen testen om het virus te stoppen daar waar grote risico’s zijn. Het grote risico is de Britse variant van het coronavirus (B. 1.1.7. in vaktermen), die in Lansingerland rondwaart en mogelijk besmettelijker is.

Daarom krijgen alle inwoners (vanaf 2 jaar oud) van de gemeente aan de noordkant van Rotterdam de oproep zich vrijwillig te laten testen, met of zonder klachten. Het is een operatie die zijn weerga niet kent. Wie positief test moet thuisblijven, net als de nabije contacten. Dat moet de verspreiding afremmen of zelfs voorkomen.

Net als Saskia Baas, benadrukt burgemeester Pieter van de Stadt, dat het belangrijk is dat de inwoners van de gemeente zich laten testen. Het moet inzichtelijk maken waar het virus, en dan vooral de mogelijk besmettelijkere Britse coronavariant, zich heeft verspreid.

Ook willen de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC zo een beter zicht krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant. Een van de vragen van dit onderzoek is of de Britse variant daadwerkelijk besmettelijker is, maar ook of kinderen een grotere rol spelen bij de verspreiding dan bij het ‘gewone’ coronavirus. Het antwoord is belangrijk als het besluit valt de scholen weer te openen. Die blijven vooralsnog dicht tot 31 januari.

Grootste cluster

Het is de derde en allergrootste stap van het massale testen in Lansingerland, waar de Britse variant waarschijnlijk eind november al opdook. Van dertig personen staat vast dat zij besmet raakten met deze coronamutatie. Dit is zover bekend het grootste cluster van Nederland, waar in totaal zijn zo’n vijftig besmettingen met de nieuwe variant bekend zijn.

In het Verenigd Koninkrijk slaat de nieuwe variant van het coronavirus om zich heen, met recordaantallen besmettingen en drukke ziekenhuizen. Nederland is er alles aan gelegen om soortgelijke problemen te voorkomen. Marion Koopmans vertelt tijdens de persconferentie dat de Britse variant dezelfde klachten geeft als de ‘gewone’ covid, maar het lijkt erop dat het zich sneller verspreidt. ,,Mensen met deze infectie produceren meer virusdeeltjes. Dat zie je terug in de keel en neus.’’

Basisschool

De grote uitbraak bij de rooms-katholieke basisschool Willibrord in de kern Bergschenhoek begon eind november. Enkele weken later kwam deze uitbraak in een ander licht te staan. Bij twee personen die een link hadden met de school, werd tijdens een steekproef de Britse variant ontdekt. Hierop werden alle leerkrachten, leerlingen en hun ouders opgeroepen zich te laten testen. Ook werden de positieve testen van inwoners van Lansingerland nader bekeken.

Verleden week stond de teller met bewezen besmettingen met de Britse variant op dertig. Onder de besmette personen waren ook leerkrachten van een andere basisschool. Bij de tweede ronde massaal testen werd verleden week iedereen van de scholen, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang in de nabijheid van de Willebrordschool opgeroepen. Ook hier werd veel gehoor aan gegeven.

Uniek in Nederland

Nu is besloten de hele gemeente te testen. Uniek voor Nederland. In het buitenland gebeurde dit al eerder, bijvoorbeeld in Liverpool. De hoop is hiermee te achterhalen wie allemaal positief is, om een beeld te krijgen van de verspreiding en het virus waar mogelijk in te dammen en uit te laten doven. Mogelijk zijn er ook mensen of kinderen positief die geen klachten hebben of de klachten verkeerd inschatten.

De Rotterdamse regio was al in beeld voor het eerste experiment met grootschalig testen in Nederland. Hierbij werd echter gedacht aan wijken waar mensen huiverig zijn om zich te laten testen en het virus veel rondgaat.

Het Outbreak Management Team (OMT) was eerder terughoudend in het grootschalig en willekeurig testen om de maatschappij te openen. Dit kan leiden tot een mogelijk gevoel van schijnveiligheid, na een negatieve test ‘die eigenlijk slechts een momentopname is’, aldus een advies van eind november. Het OMT zag wel mogelijkheden om met massaal testen zicht te krijgen op de verspreiding van het virus en op haarden, zoals nu in Lansingerland gebeurt. Ook zou het bij evenementen ingezet kunnen worden.

Hoe werkt het? Alle inwoners van Lansingerland, met of zonder klachten, krijgen vanaf woensdag een uitnodiging op de deurmat. Deze informatie staat vanavond al online op de site van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Er is een speciaal landelijk nummer om een afspraak te maken. Om te voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan, is er een indeling gemaakt aan de hand van postcodegebieden. Om snel veel mensen te kunnen testen, is er extra testcapaciteit georganiseerd. Voor 4500 tot 5000 testen per dag worden bestaande, maar ook nieuwe testlocaties ingezet. Naast de XL teststraat bij Rotterdam Airport gaat het vanaf woensdag om Multi Function Rodenrijs (MFR), sporthal de Akkers en sporthal Rijneveen. Het doel is om direct op woensdag de eerste personen te testen. Het verzoek aan alle inwoners die klachten hebben is om nu al een afspraak te maken. Bij een positieve test speurt de GGD naar de bron en de contacten. Wie positief is, moet in isolatie. De nauwe contacten moeten in quarantaine.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

