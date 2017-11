Voor iedereen die graag betaald bier wil drinken: het kan nu!

De advertentie is er dan ook niet eentje die je regelmatig tegenkomt. Het is volgens het uitzendbureau 'een interessante baan waarvoor weinig eisen worden gesteld'. Een simpel klusje is het niet: aan het bierproeven zit een serieuze opleiding vast. Toekomstige proevers worden bij toelating eerst drie keer per week anderhalf uur lang bijgespijkerd over het bierdrinkvak. En dat ongeveer 12 weken lang. Daarna treed je toe tot het panel en word je twee keer per week gedurende 1,5 uur verwacht op de brouwerij.

Alcohol drinken is géén verplichting, want bij het proeven dient het bier uitgespuugd te worden. Om het zekere voor het onzekere te nemen word je door Heineken met de taxi opgehaald en thuisgebracht.

Wat het bier proeven precies in het laatje brengt, is onbekend. In de advertentie wordt gesproken over 'een ruime vergoeding'.

Zoeterwoude Rijndijk

Heineken en nationale vacaturebank stellen wel wat eisen aan de aanmeldingen. Zo moet je 18 jaar of ouder zijn, en wonen binnen een straal van 25 kilometer van de brouwerij in Zoeterwoude Rijndijk. Woon je bijvoorbeeld in Leiden of in Alphen aan de Rijn? Dan kan een carrière als professioneel bierproever voor jou weggelegd zijn.