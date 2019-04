Voor misbruik veroordeelde Charly T. in beroep tegen Spaans vonnis

De rechtbank in Alicante veroordeelde de 17-jarige T. op 20 maart tot achttien maanden jeugddetentie. De Spaanse rechter achtte bewezen dat de scholier zich heeft vergrepen aan de twee meisjes. Het incident zou zich in augustus hebben voorgedaan in een bungalowpark in Zuid-Spanje, waar T. met familie op vakantie was.



Op zijn laatste vakantiedag sprak de jongen af met twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar oud, die hij tijdens zijn vakantie had leren kennen. Ze dronken wodka en de meisjes werden daar behoorlijk dronken van. Eenmaal thuis verklaarden ze dat Charly hen had misbruikt.