Voor moord veroordeelde Amsterdamse crimineel Youssef Ben Hamou (26) opgepakt in België

Na een vlucht van ruim een jaar is de Amsterdamse crimineel Youssef Ben Hamou (26) donderdagavond gearresteerd in België. Hij kreeg 14 jaar cel voor de ‘ripdeal’ (drugsdiefstal) waarbij Utrechter Ray Tensaini (35) op 21 december 2019 werd doodgeschoten in Almere-Stad.

De getalenteerde vechtsporter Ben Hamou is door een arrestatieteam opgepakt in Anderlecht, bevestigt de politie. Hij verzette zich hevig, maar kon snel worden overmeesterd. Nederland heeft zijn overlevering door België gevraagd.

Halfbroer

Kickbokser Ray Tensaini en zijn halfbroer, eigenaar van een Surinaamse toko en groothandel in Almere, wilden in december 2019 in een appartement aan het Almeerse Stadhuisplein waarschijnlijk cocaïne verkopen aan de Amsterdammers Younes el M. (21) en Ben Hamou.

Dat liep uit op een schietpartij waarbij Tensaini werd doodgeschoten en zijn halfbroer gewond raakte. Ben Hamou is op beelden van bewakingscamera’s te zien als hij arriveert én als hij na de schietpartij vlucht met een rugtas.

Het belangrijkste bewijs tegen de Amsterdamse twintigers bestaat, naast de camerabeelden, uit de verklaringen van de halfbroer van Tensaini. Die heeft verteld dat Younes el M. eerst schoot, en daarna Ben Hamou, met hetzelfde wapen. Beide verdachten kregen begin dit jaar 14 jaar voor het medeplegen van de roofmoord. Hun hoger beroep loopt nog.

Plan voor andere roofmoord

De als ‘vuurwapengevaarlijk’ geregistreerde Ben Hamou werd ook jaren vervolgd voor het voorbereiden van een roofmoord op de bekende Almeerse drugshandelaar Hensley J. Onder diens auto was een peilbaken geplakt waarmee hij gevolgd kon worden. In afgeluisterde gesprekken sprak Ben Hamou over ‘liquidaties doen’, ‘kieren’ en ‘ratelen’ (schieten met een automatisch wapen).

Hensley J. moest door het achterhoofd worden geschoten, zei Ben Hamou volgens de opsporingsdiensten tegen een medeverdachte. ‘Want als je voor doet ga je niet meer kunnen slapen. Dan zie je die gezicht voor je.’

De rechtbank vond dat niet ‘buiten redelijke twijfel’ vaststond dat de op de A2 aangehouden verdachten onderweg waren voor de gewelddadige diefstal en liquidatie waarvoor justitie acht jaar had geëist. Ben Hamou kreeg slechts drie jaar cel voor de kalasjnikov en twee magazijnen met munitie die op de zolder bij zijn Amsterdamse woning waren gevonden en voor een poging tot een woningoverval in 2016.

Gewelddadig in gevangenis

In de gevangenis gedroeg Hamou hij zich volgens een ingewijde gewelddadig. Justitie had 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot de arrestatie van Ben Hamou, die op de Nationale Opsporingslijst was geplaatst. Of hij naar aanleiding van een tip is gepakt, is onbekend.

Advocaat Sander Janssen van Ben Hamou was vrijdagmorgen nog niet op de hoogte van zijn arrestatie.

