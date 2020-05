‘Voor studenten wordt dit de zomer van hun grote ongenoegen’

Weet u nog toen u 18 was, of 21? Ik wel, het was een van de spannendste periodes uit mijn leven. Alles kon. Althans dat dacht je. Meisjes, een beroemd dichter worden en basisspeler in het Nederlands elftal natuurlijk, omdat de bondscoach toevallig langskwam als ik stond te ballen in het park. Van toen ik 34 of 54 was heb ik echt minder mythische herinneringen. D’r is veel gebeurd, maar dat onstuimige gevoel dat de wereld van jou is, dat hoort bij je jeugd. Ik vraag het omdat een paar miljoen van onze kinderen nu in die gezegende leeftijd tussen 16 en 25 zitten en ze het met z’n allen wel even voor hun kiezen krijgen. Dit wordt de zomer van hun grote ongenoegen.