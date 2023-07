Voor zesde jaar op rij minder stikstof in mest koeien, kippen en varkens, wél meer fosfaat

Melkkoeien en jonge runderen scheidden vorig jaar 269 miljoen kilogram stikstof uit, 1,4 procent minder dan in 2021. Tot 2015 werd de omvang van de melkveestapel door het melkquotum begrensd. Om de groei van de melkveestapel na de afschaffing van het melkquotum een halt toe te roepen is in 2018 vervolgens het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. Gevolg is dat sindsdien de stikstofuitscheiding door de melkveesector afnam.

Ander voer

Dat de veestapel minder stikstof maar meer fosfaat produceert, is niet toevallig en ligt in het voer dat runderen krijgen. Het kuilgras dat in 2022 aan koeien werd gevoerd, bestaat voor een groot deel uit de grasoogst van 2021 . In die jaren was het stikstofgehalte van het gras relatief laag, waardoor ook het gemiddelde stikstofgehalte lager uitviel. Het fosforgehalte van het ingekuilde gras was in 2021 juist hoger en een groot deel hiervan is gebruikt in 2022. Ook in het krachtvoer (snijmais) zat meer fosfor vergeleken met 2021.