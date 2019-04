Voordeel van een latrelatie: ‘We kunnen ons steeds weer op elkaar verheugen’

,,Dit gaat nooit werken, dacht ik, toen ik verliefd werd op Romme. Een relatie met iemand die 220 kilometer bij me vandaan woont en 350 kilometer verderop werkt - het leek me geen goed plan. Na onze eerste kus had ik zelfs een beetje spijt: waar begonnen we aan? Maar we zijn nu bijna een jaar verder en het pakt goed uit.