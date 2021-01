Voorlopig extra politie in avond en nacht in heel het land: ‘Het is niet voorbij maar de rust zal wederkeren’

In heel het land zal voorlopig in de avond en nacht extra politie paraat zijn. Her en der zullen mogelijk nog wat rellen uitbreken, maar het ergste is voorbij.

Dat zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad, die er vertrouwen in heeft dat de ongeregeldheden in veel steden en dorpen over hun hoogtepunt heen zijn. ,,Ik kan natuurlijk geen garanties geven en het zal hier en daar nog wel opflakkeren, het zal echt nog niet allemaal voorbij zijn. Maar de rust zal wederkeren, de kans op die opflakkeringen wordt steeds kleiner.’’

De afgelopen dagen was veel ‘copycat-gedrag’ te zien, denkt hij. ,,Onder het mom van ‘wat ze in Eindhoven kunnen, kunnen wij ook'. Je zag ook veel meelopers, sensatiezoekers.’’

Treurig dat het nodig was

Bruls denkt dat de politie de afgelopen dagen veel goed werk heeft verricht door te voorkomen dat er grote groepen konden ontstaan. In zijn eigen stad werd middels een noodbevel iedereen die maandagavond niet per se in het centrum hoefde te zijn de toegang geweigerd of er weggestuurd.



Vele tientallen agenten wierpen wegversperringen op en controleerden de mensen die in het stadscentrum waren. ,,Het is treurig dat dat nodig was, maar het was gebaseerd op een reële inschatting dat het anders wel eens uit de hand zou kunnen lopen. Het was echt nodig, er zijn heel wat groepjes tegengehouden die niet naar het centrum kwamen om een frisse neus te halen. We zijn echt ontsnapt aan ongeregeldheden.’’

Volgens de burgemeester is dat deels ook geluk. ,,Want als zich een groep van honderd man met wapens zich ineens aandient, hou je die niet zomaar tegen.’’

Niet niks

Wel heeft de Nijmeegse strategie - het voorkomen van groepsvorming en weren van mensen uit het centrum - in veel meer dorpen en steden zijn vruchten afgeworpen. Wat volgens hen ook helpt is de sancties waar de relschoppers mee te maken krijgen. Naast de boete van 95 euro tegen het overtreden van de avondklok worden ze ook strafrechtelijk vervolgd. ,,Dat is niet niks.’’

Hij zegt dat de relschoppers doorgaans mensen die ‘kicken op dit soort geweld’ en ‘een opgekropte energie hebben die ze nu proberen los te laten’. ,,Dat is nu gebeurd en is vreselijk allemaal, maar we zitten er nu zodanig bovenop dat het rustiger zal worden, al kan ik natuurlijk niks uitsluiten.’’

Verzetten

Wat meehelpt is de avondklok, precies datgene waar de relschoppers zich tegen verzetten. ,,Mensen moeten na negenen van straat, dat helpt ons.’’

Bruls noemde de mensen die te keer zijn gegaan in de verschillende steden ‘tuig’. ,,Dat is een term die ik zelden gebruik en verder dan dat ga ik niet. We hebben met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad ook besproken dat we op moeten letten wat we zeggen. Woorden doen er toe, we moeten het niet te groot maken door te zeggen dat dit nog weken gaat duren of oorlogstermen gebruiken.’’

Inzet van het leger

Zo wil hij er ook niet aan dat misschien wel de inzet van het leger nodig is om het tij te keren.



,,Als de politie zegt dat ze het aankan, dan sta ik daar voor. Voorlopig is dat zo en als blijkt dat het anders moet, dan beslissen we dat tegen die tijd, daar ga ik nu niet op speculeren. De politie zal extra verstrekt zijn voorlopig in de avonduren en ik ga niet vooruitlopen op wat er de komende weken kan gebeuren. We zijn alert en het kan ineens snel gaan. Maar mensen krijgen ook in de gaten dat de politie oplet. Dus de kans dat het weer opleeft, wordt kleiner.’’