Voorlopig geen treinen in Noord-Nederland, wel rond Amsterdam en Utrecht voor gestrande reizigers

Parijse hoteliers slaan slaatje uit Olympische Spelen: ‘Dit is echt buitenspo­rig’

Een hotelkamer in Parijs boeken is normaal al een dure hobby, maar tijdens de Olympische Spelen rijzen de prijzen helemaal de pan uit. Voor minder dan 600 euro per nacht kunnen sportliefhebbers in de zomer van 2024 haast nergens meer terecht, en een kamerprijs van 1000 of 2000 euro (exclusief ontbijt!) is ook bepaald geen uitzondering.