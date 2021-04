Voorlopig nog geen lente: kou nog niet weg, het gaat weer vriezen

Dit weekend is daar ook geen sprake van. Klaassen: ,,De wind draait naar het noordoosten en dat is niet direct de windstreek van waaruit de zachtere lucht zich aandient.”

Compleet natte zondag

Zondag is het ook nog bewolkt en zijn er perioden met regen. Het zuidoosten van het land moet zich wel opmaken voor vrijwel een compleet natte zondag. Misschien dat in de middag in de kustgebieden de zon even doorbreekt. ,,De temperatuur ligt tussen 5 en 7 graden en dat is ronduit fris voor deze tijd van het jaar. Gemiddeld is het deze periode tussen 13 en 16 graden", weet Klaassen.