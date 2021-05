Voorlopig weer streep door vakantie Griekse eilanden

Het ministerie zet het reisadvies voor de Zuid-Egeïsche eilanden van Griekenland, waaronder Kos, Mykonos en Rhodos, vanaf komende zondag weer op oranje. Reizigers die al op deze Griekse eilanden verblijven, moeten vanaf zondag voor vertrek naar Nederland een test overleggen en bij terugkomst in Nederland in quarantaine.

Op 15 mei werd het reisadvies voor het grootste deel van de Griekse eilanden gewijzigd van oranje naar geel, en werden vakantiereizen weer mogelijk. De coronacijfers in die gebieden gaven daar toen aanleiding toe. Vorige week constateerde het RIVM echter dat de situatie verslechterde in de Zuid-Egeïsche eilanden.

,,Om een jojo-effect zo veel mogelijk te voorkomen, is deze week bekeken of de trend zich doorzet of dat er wellicht sprake was van een tijdelijke piek. Helaas bleken de cijfers deze week wederom zorgwekkend‘’, zegt het ministerie, dat zich realiseert deze beslissing ‘veel impact kan hebben op reizigers’.

TUI gaat 1200 klanten naar huis brengen die op dit moment verblijven op Rhodos, Kos en Karpathos. Dat hoeft volgens de reisorganisatie niet halsoverkop.

TUI annuleert de vakantie van reizigers die binnenkort naar Rhodos, Kos of Karpathos zouden vertrekken. Zij krijgen hun geld terug. ,,Velen zouden het liefst toch op vakantie gaan. Wij zijn op dit moment druk bezig om hen een alternatief te kunnen bieden op een andere bestemming‘’, zegt een woordvoerster.

Alternatieve bestemmingen zijn Portugal, een van de Spaanse eilanden of Corfu en Zakynthos, Griekse bestemmingen die liggen in de Ionische Zee.

Corendon is druk bezig met het bellen van klanten die de komende weken een reis hadden geboekt naar Rhodos of Kos. Zij krijgen de mogelijkheid om te boeken naar een andere bestemming of om hun vakantie te annuleren.

Voor de komende twee weken hadden bijna tweeduizend klanten van Corendon een reis geboekt naar Kos of Rhodos. ,,We zien dat vrijwel iedereen zin heeft om op vakantie te gaan en kiest voor een andere bestemming”, zegt een woordvoerster.

Ibiza en Mallorca, maar ook Portugal en Curaçao zijn populaire alternatieve bestemmingen. ,,Wellicht dat we vaker gaan vliegen naar deze plekken met een geel reisadvies”, aldus Corendon.

Alle geplande vluchten van Corendon naar Kos en Rhodos vervallen tot half juni. Reizigers die tot die tijd een vakantie hebben geboekt voor de Griekse eilanden, worden allemaal gebeld.

Het aangescherpte reisadvies staat haaks op de besmettingscijfers van EOYD, het Griekse RIVM. Volgens de autoriteiten is juist sprake van een forse daling van het aantal nieuwe coronagevallen: 1517 ten opzichte van 2433 een dag eerder.

In Griekse ziekenhuizen liggen momenteel 3.047 coronapatiënten. Ook dat is fors minder dan een week eerder: 3.790. ,,In alle regio’s van het land is een stabiele daling van het aantal gevallen‘’, zegt een woordvoerder van EOYD. ,,Maar dit betekent niet dat de epidemie voorbij is.‘’

Ook op de ranglijst van meest ‘veerkrachtige’ landen in de coronacrisis, bijgehouden door persbureau Bloomberg, steeg Griekenland deze week met zes plaatsen naar nummer 33. Dat is slechts enkele plaatsen onder Nederland.

De lijst geeft aan in welke landen je op dit het best kunt verblijven en waar dse autoriteiten de coronacrisis goed het hoofd bieden. Gekeken wordt onder meer naar het vaccinatiepercentage. Dat is in Griekenland hoog. Twee maanden geleden kelderde het land op de ranglijst nog twintig plekken.

Het ministerie benadrukt nogmaals dat reizen in deze tijd gepaard gaat met risico’s. ,,Het is én blijft belangrijk dat reizigers zich heel goed voorbereiden op de reis en zich ook tijdens hun verblijf en bij terugkeer op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De situatie in een land kan immers snel veranderen.”

Ook kan het zijn dat landen met de kleurcode groen en geel zelf besluiten om inreisbeperkingen in te stellen voor mensen die vanuit het buitenland komen, bijvoorbeeld een negatieve test of quarantaineverplichting. Als landen geen Nederlandse toeristen toelaten, blijven ze oranje.

