Voormalig lid Hofstadgroep Jason W. is nu 'een vriend van Israël en de Joden'.

,,Ik ben heel radicaal geweest en als radicaal moslim ben je heel erg antisemitisch. Daar ben ik me schuldig over gaan voelen. Ik ben onrechtvaardig geweest en dat wil ik rechtzetten."

Dat zegt Jason Walters (33), tot nu toe vooral bekend als Jason W., een voormalige radicale moslim en lid van de toenmalige Hofstadgroep, in een zeer opmerkelijk interview met het Nieuw Israëlietisch Weekblad, een opinieblad over de Joodse wereld. De voormalige radicaal benaderde het blad zelf. Het is voor het eerst sinds zijn jarenlange gevangenschap dat hij een groot interview geeft. Het interview is afgenomen door Esther Voet, hoofdredacteur van het NIW en voormalig directeur van het CIDI.

Jason Walters behoorde tot de Hofstadgroep rond Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Walters kreeg 13 jaar cel nadat hij in 2004 een handgranaat naar de politie gooide, toen die een inval deed in de Haagse woning waar hij verbleef.

'Vriend van Israël'

Walters is al enkele jaren vrij, maar heeft nu voor het eerst een groot interview gegeven. Dat wilde hij juist met het Nieuw Israëlietisch Weekblad doen. Hij zegt zichzelf nu als een vriend van Israël en de Joden te beschouwen. ,,Ik heb iets goed te maken, als iemand die vroeger aan de verkeerde kant stond, in dwaling verkeerde."

Walters uit zijn zorgen over het groeiende antisemitisme. ,,Ik zie dat de valkuil van het antisemitisme, waar ik vroeger zelf in ben gevallen, zich nu op een of andere manier in de maatschappij normaliseert. Het wordt mainstream. Er zit geen evenwicht meer in het debat over Joden of Israël."

'Vonnis in Tel Aviv'

Opmerkelijke uitspraken voor een van Nederlands bekendste (inmiddels voormalige) moslimradicalen. Walters vertelt dat hij in die periode een 'complotdenker' was. ,,Als salafi-jihadi zit het antisemitisme verpakt in je wereldbeeld. Toen mijn proces werd gevoerd, dacht ik: mijn vonnis wordt geschreven in Tel Aviv."

Broer Jermaine ging naar Syrië

Walters deradicaliseerde in de gevangenis. Hij verdiepte zich in de wetenschap en die botste met zijn religie. ,,Mijn wereldbeeld begon te barsten." Nu studeert hij aan de Universiteit van Leiden. Zijn masterscriptie (over radicalisering en de-radicalisering) heeft hij opgedragen aan zijn broer Jermaine. Die broer bewandelde de omgekeerde weg. Jermaine werd vrijgesproken van lidmaatschap van de Hofstadgroep, maar radicaliseerde verder. Hij reisde met zijn gezin af naar de jihad in Syrië en kwam daar in 2015 om het leven bij een bombardement op IS-hoofdstad Raqqa.