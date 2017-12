Voormalig treitervlogger Ismail Ilgun sleept videoprijs in de wacht

videoVoormalig treitervlogger Ismail Ilgun (20) heeft zijn eerste prijs te pakken. Voor zijn minidocumentaires over probleemwijken in Nederland ontving hij vanavond een Hashtag Award.

Ilgun ontving de vakprijs in de categorie Beste Online Video voor zijn serie ‘Achter Buurten’, te zien op AD.nl. De jonge vlogger trekt achterstandswijken in als het Utrechtse Kanaleneiland, het Eindhovense Woensel of de Rotterdamse wijk Spangen. Als voormalige hangjongere weet hij door te dringen tot de buurtbewoners.

,,Achter Buurten is het perfecte voorbeeld van het omarmen van problemen”, licht jurylid Suzanne Pronk de keuze voor Ismail toe. ,,Rolmodellen zoals Ismail worden ingezet om de problematiek aan te kaarten en het juiste voorbeeld te geven.”

'Heel gek'

De voormalig treitervlogger kan nauwelijks geloven dat hij een prijs in ontvangst neemt. ,,Dit is heel gek. Een jaar geleden stond ik nog elke dag te chillen voor een supermarkt. Had ik geen visie, geen toekomst. Dromen had ik wel, maar ja, er is zoveel concurrentie. Ik geloofde niet dat ik dit zou kunnen bereiken. Voor mij betekent het dat dromen kunnen uitkomen.”

Vorig jaar zomer haalde Ilgun zich nog de woede van veel Nederlanders op de hals met zijn treitervlogs uit de Zaanse wijk Poelenburg. Hij filmde hoe een groep jongeren buurtbewoners intimideerden en beledigden. De vlogger kreeg het regelmatig aan de stok met het Zaanse raadslid Juliëtte Rot. Minister-president Rutte noemde de Zaanse jongens ‘tuich van de richel’.

Tuigvlogger

AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis nam dit jaar het niet onomstreden besluit hem een podium te bieden. Hij zegt trots te zijn dat AD.nl de mini-documentaries van Ilgun uitzendt. ,,Ismail was een zeer omstreden tuigvlogger. Wat hij deed met raadslid Juliëtte Rot kon niet door de beugel. Maar dat was toen. Hij wilde zijn leven beteren. Het enige dat wij gedaan hebben, is hem een camera geven en zeggen: ga nu eens reportages maken over hoe die buurten echt zijn. Die kans heeft hij gegrepen.”